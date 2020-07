Tre tentazioni comunitarie: presunzione, manie di grandezza e scoraggiamento

di don Mario Colavita

Le parabole non sono solo dei racconti allusivi, in esse vi è qualcosa di profondo per comprendere il mistero di Dio.

Attraverso le parabole la predicazione di Gesù giunge ovunque. Il metodo parabolico, non è stato inventato da Gesù prima di lui i profeti, i rabbini parlavano attraverso questi generi letterali molto amati dal popolo.

Attraverso le parabole Gesù rivela molto della sua personalità, del suo modo di interpretare la realtà e della conoscenza della vita di tutti i giorni.

Attraverso le parabole noi comprendiamo meglio Dio, il regno, ma veniamo a conoscenza anche delle nostre resistenze, i nostri dubbi, le tentazioni della comunità.

Una regola d’oro per la lettura e la comprensione di questi testi: ogni personaggio puoi essere tu…

L’evangelista Matteo, che proviene da una cultura ebraica ci propone una serie di parabole per entrare nel mistero del regno dei cieli, è il regno di Dio l’alternativa alla società dove, anziché accumulare per sé, si condivida generosamente con gli altri, dove anziché comandare, si serva, e dove anziché salire, si scende.

Le tre parabole proposte quella della zizzania, del seme di senape e del lievito aiutano a comprendere le difficoltà e le tentazioni della comunità.

La parabola della zizzania i servi zelanti vogliono estirpare tutto grano buono e erba cattiva, il padrone dice no. I servi zelanti sono le persone che si sentono arrivate hanno la presunzione di sapere tutto e di giudicare tutti, la tentazione di essere una comunità di eletti dove gli altri sono messi da parte.

La seconda parabola quella del seme piccolo di senape, ci aiuta a comprendere una seconda tentazione quella della mania di grandezza di apparenza. Il regno dei cieli non appare con segni strabilianti e applausi, il regno è silenzioso, come la crescita di un granello di senapa, dice Gesù: Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante. Anche nel suo massimo splendore il regno di Dio non attirerà l’attenzione come gli altri ma come la pianta della senapa arriverà ovunque.

La terza parabola è quella de lievito che fermenta una grande quantità di farina, tre misure (40 chili). Qui possiamo vedervi la tentazione dello scoraggiamento, tanta pasta poco lievito. La comunità cristiana non deve spaventarsi di fronte all’enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla.

Tre tentazioni: presunzione, manie di grandezza e scoraggiamento segnano a volte il passo delle nostre comunità.

La Parola di Dio, allora, ci aiuta a coltivare il bene a seminare e vedere dentro di noi come il buon grano cresce con la nostra vita e l’impegno alla vita cristiana, nello stesso tempo ci accorgiamo della zizzania, delle apparenze disastrose che dividono le comunità facendo il gioco del divisore (il diavolo).