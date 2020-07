Traghetti per le Tremiti, lo Zenit guarda al turismo vastese

Non solo Termoli, ma una risorsa anche per il turismo vastese. Questo il senso dell’incontro che lo scorso 4 luglio ha visto protagonista la Gs Travel di Termoli a Vasto per la presentazione delle iniziative turistiche della stagione estiva 2020.

Domenico Guidotti, proprietario della Guidotti Ships, ha mostrato a tutti i presenti il DSC Zenit, il catamarano veloce che dal 26 giugno salpa tutti i giorni dal porto di Termoli per arrivare alle Isole Tremiti in soli 50 minuti.

“La GS Travel è un volano non solo per Termoli, ma anche per tutto il vastese”. Così ha esordito il sindaco di Vasto Francesco Menna, che ha sottolineato anche la volontà di voler rafforzare i collegamenti con Termoli e le Isole Tremiti.

“Sono grato dell’accoglienza dimostrata” ha detto Domenico Guidotti. “Continueremo a fare del nostro meglio per il territorio”.