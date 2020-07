Un uomo di 55 anni, arrivato a Termoli da Campobasso, ha perso la vita intorno alle ore 16 di oggi, 7 luglio, nel mare davanti un tratto di spiaggia libera tra l’Aloha (stabilimento chiuso quest’anno) e La Torretta. Purtroppo i soccorsi non hanno fatto in tempo: il bagnino della spiaggia attrezzata dal Comune copre infatti una fascia di arenile molto ampia e diversa da quella nella quale si era fermato il gruppo di persone arrivate sulla costa per trascorrere una giornata di mare.

L’operatore preposto al salvataggio non è riuscito a raggiungere in tempo il luogo della tragedia, dove il 55enne è annegato in un mare agitato, travolto dalle onde e dalle correnti. Il ragazzo ha fatto di tutto, tirando fuori dall’acqua l’uomo, trascinandolo a riva di gran lena, ma il cuore del bagnante aveva già cessato di battere. Inutile anche la rianimazione del 118, la cui ambulanza è arrivata sul posto subito dopo la richiesta d’aiuto, che ha potuto solo certificare il decesso.

Si sta occupando di ricostruire l’accaduto la Capitaneria di porto, che sta ascoltando alcuni testimoni.