Nel giorno del rimpasto della Giunta regionale, poche ore dopo l’annunciata intenzione di lavorare ad una nuova fase “per il bene del Molise”, la coalizione guidata da Donato Toma si schianta di nuovo sui trasporti: poco prima delle 16 e 30 il Consiglio regionale vota e approva le mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle e dal Pd. Dieci i voti favorevoli, nove i contrari. E’ la stessa fotografia scattata il 23 dicembre, quando la maggioranza perse i numeri.

A sostegno dei documenti presentati dalle opposizioni il ‘sì’ di Michele Iorio, ‘storico’ dissidente della maggioranza, e Aida Romagnuolo, la ex leghista andata a tanto così dalla nomina nell’esecutivo regionale. Era considerata assessora in pectore, ma il Governatore ha fatto scelte diverse questa mattina, quando ha firmato il decreto che modifica l’assetto della sua squadra di governo: entra Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), esce Roberto Di Baggio (Forza Italia). Confermato Michele Marone, l’assessore della Lega che gran parte degli esponenti del centrodestra avrebbero voluto ‘estromesso’ dalla Giunta.

Proprio al neo assessore Pallante viene assegnata la ‘patata bollente’ dei trasporti, fino a un paio di mesi fa di competenza di Vincenzo Niro. I problemi del comparto sono irrisolti da mesi, gli autisti e le organizzazioni sindacali si ritrovano davanti a Palazzo D’Aimmo per esprimere il loro malcontento e l’insostenibilità di una situazione – aggravata pure dall’emergenza Covid – che li vede tra incudine e martello, la Regione dall’altra e le aziende del trasporto dall’altra.

Ieri, per fortuna, il Governo regionale ha ripristinato le corse soppresse durante tutto il lunghissimo periodo del lockdown. Ma non basta. Il Movimento 5 Stelle chiede al governo regionale innanzitutto l’accelerazione delle pratiche per la cassa integrazione ai lavoratori e la rimodulazione dei contratti ponte con le aziende. Il capogruppo del Pd Micaela Fanelli solleva quattro questioni: i guadagni delle ditte, i mancati guadagni dei lavoratori, le condizioni di sicurezza generali delle linee (per i passeggeri e per i lavoratori), il piano dei servizi minimi. Inoltre, denuncia in Aula, “ad oggi una ditta non eroga gli stipendi al numeroso personale e che da anni si trova nella medesima situazione di grave inadempimento contrattuale”.

Le criticità insomma restano e si innestano sui malumori espressi dalla maggioranza che probabilmente non sono stati placati dal rimpasto della Giunta. E così la maggioranza va sotto con i numeri al momento del voto. In Aula pesano come macigni le assenze di due consiglieri del centrodestra, entrambi del gruppo dei ‘dissidenti’. Filomena Calenda e Gianluca Cefaratti mancano entrambi per motivi personali e impegni familiari. “Le due mozioni sono approvate”, scandisce il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone.

Il volto di Toma è nerissimo. Il presidente lascia l’Aula probabilmente cercando di placare l’ira. Ma lo sgambetto – voluto, non voluto? – dei suoi consiglieri regionali non se l’aspettava. Probabilmente non si aspettava che Aida Romagnuolo, a cui lui stesso aveva offerto il ruolo di sottosegretario salvo ricevere il rifiuto della consigliera, votasse con M5S e Pd.

Il rimpasto della Giunta ha interrotto la tregua in maggioranza. O forse era solo questione di tempo: al ritorno in Aula i dissidenti si sono subito vendicati. Del resto, sintetizza uno di loro, “chi di spada ferisce, di spada perisce”.