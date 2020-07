VENERDI’ 31 Ennesima giornata da bollino rosso per il gran caldo che sta avvolgendo tutta la penisola: in Molise i termometri sono ormai da diversi giorni sopra i 35 gradi nei valori massimi. La calura è il risultato dell’arrivo dell’anticiclone africano che sta portando stabilità ma anche molta afa. Per questo venerdì avremo tempo bello e soleggiato ovunque. Qualche nuvola nelle prime ore del pomeriggio lungo i rilievi montuosi del Matese e dell’alto Molise ma senza pioggia. Velature di passaggio, insomma, che tenderanno a dissolversi in serata.

SABATO 1 Il primo weekend di agosto sarà all’insegna del sole cocente: si boccheggia nel venafrano dove la colonnina di mercurio supererà i 35 gradi e non andrà poi tanto meglio ai piedi del Matese con Bojano che arriverà a 34 gradi. Sulla costa adriatica sarà più fresco che all’interno seppur di pochissimo. Il mattino sarà soleggiato ovunque ma in serata una nuvolosità estesa e diffusa coprirà le stelle sebbene il rischio di rovesci resti basso.

DOMENICA 2 Si prevedono sorprese amare per questa prima domenica di agosto: se il mattino sarà soleggiato dappertutto e farà tanto caldo come nei giorni scorsi col passare delle ore arriverà un po’ di fresco ma soprattutto qualche rovescio. Dal nord Europa è in arrivo sull’Italia un fronte di aria più fredda che si scontrerà con l’anticiclone africano causando temporali anche forti prima al nord e poi al centro. La pioggia che arriverà da noi nelle prime ore del pomeriggio resterà confinata nelle provincia pentra e lungo i rilievi di Campitello Matese.