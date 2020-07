Si intitola ‘Semplice bellezza’ e queste due parole dicono tutto della scelta fatta da otto fra imprenditori e professionisti: promuovere il territorio di Termoli con un video spot che da oggi è sui social mettendo in mostra la semplicità e la bellezza della città. Un minuto e quaranta secondi in cui il mare, il Borgo Antico e i tramonti si alternano alle immagini della protagonista, la modella Teresa Musacchio e le parole del doppiatore Francesco Sechi con le musiche di Simone Cilio.

La presentazione è avvenuta questa mattina 15 luglio alla Torretta Belvedere del Borgo Antico, alla presenza degli otto ideatori riuniti nel Laboratorio di idee, chiamato Lab 42/15 Molise: sono Rino Muccino, Amministratore della Emmepi Srl e Vicepresidente Compagnia delle Opere (CDO) Abruzzo/Molise, Enrico Miele, Avvocato e Presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’, nonché consigliere comunale, Giuseppe Montesanto, Amministratore della Montesanto Srl e Presidente Assonautica Molise, Antonio Vocino, AD Vanitas Italia Srl, Francesco Poce, Gianni Franceschini, Angelo Presenza, docente dell’Università del Molise e il regista Simone D’Angelo.

“È partito tutto chiedendoci se sono gli altri che non ci conoscono o siamo scarsi noi a non farci conoscere. Dalle parole del presidente della Liguria Toti (che mostrò di non conoscere il mare del Molise, ndr) abbiamo deciso di vedere il bicchiere mezzo pieno e di far qualcosa per quelle attività che sono più in difficoltà” ha spiegato l’imprenditore Rino Muccino. “L’idea nasce dalla situazione post-Covid che ci ha portato a riflettere” le parole del regista. “La semplicità è un valore, è quello che siamo” ha spiegato il professor Presenza.

“Abbiamo voluto far emergere i nostri punti di forza” ha illustrato Enrico Miele che ha chiesto poi ai termolesi di “veicolare il video sui loro profili social”. Gli ha fatto eco Giuseppe Montesanto. “Siamo persone che la pensano allo stesso modo, abbiamo voluto dare una spinta a Termoli”.

Sono intervenuti il sindaco Francesco Roberti e l’assessore al Turismo Michele Barile. “L’ho visto in anteprima, fa onore a loro e alla città” le parole del primo cittadino. Barile ha definito lo spot “favoloso. Da tempo abbiamo avviato una ricerca di operatori economici per potenziare i nostri canali social”.

Prima dei saluti è stata proiettata l’anteprima del video, che ha raccolto consensi e complimenti. Gli ideatori del Lab 42 15 (le coordinate di Termoli) hanno distribuito degli adesivi col QR Code che scansionato fornisce il link dal quale vedere e condividere il video.