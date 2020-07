Appello alla ricerca di una nuova casa per un tenero gattino. Il cucciolo di pochi mesi si trova a Petacciato marina in attesa di nuova sistemazione. E’ molto vispo, ama giocare e stare all’aperto, ma è così mansueto e affettuoso che starebbe bene anche in casa. Ha un bel pelo nero ma con una piccola macchia bianca su una zampetta.

Per info e adozione contattare il 3396782182