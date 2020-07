Le previsioni in Molise

GIOVEDI’ 16 Si sta avvicinando al centro sud un nuovo vortice ciclonico destinato a farci fare l’ennesima giravolta meteo dell’estate. Per oggi, giovedì, il Molise avrà ancora un tempo bello anche se la nuvolosità è destinata a intensificarsi già dalle prime ore del pomeriggio quando il sole sarà coperto da nubi minacciose solo nella provincia di Isernia e più innocue altrove. Le temperature non subiranno grossi stravolgimenti: continueremo ad avere un clima gradevole senza caldo eccessivo. Il peggio arriverà nella giornata di venerdì.

VENERDI’ 17 Eccola qui la prevista perturbazione temporalesca: per tutto il giorno avremo piogge moderate e temporali praticamente ovunque. Al mattino la costa adriatica sarà risparmiata dal maltempo che non impiegherà molto ad arrivare anche sul litorale. Sono gli effetti dell’ultimo vortice ciclonico di passaggio sull’Italia che sospinto da correnti instabili in discesa dal nord Europa sta causando forti rovesci temporaleschi da nord a sud. Per fortuna la perturbazione, che farà anche scendere lievemente la colonnina di mercurio, non dovrebbe permanere a lungo sulla nostra regione.

SABATO 18 Inizia ad intravedersi un miglioramento del quadro meteorologico già dal mattino quando l’alta pressione inizierà a mandare lontano i temporali di venerdì. Piogge e rovesci non sono da escludere, in particolare lungo il versante montuoso del Matese e nel Fortore. Più tranquilla la situazione nel pomeriggio (ma il rischio pioggia c’è ancora in Alto Molise e sul Matese) destinata a diventare calma in serata quando la rimonta anticiclonica garantirà una maggiore stabilità atmosferica.