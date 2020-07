Le previsioni in Molise

DOMENICA 19 Una domenica di sole guastata solo da qualche stratificazione nuvolosa di passaggio sul Matese e Isernia: è questa la previsione per oggi, domenica 19 luglio. La giornata sarà segnata da ampi e persistenti rasserenamenti salvo qualche formazione nelle zone di montagna durante le ore centrali quando non sono da escludere rovesci. Le temperature resteranno tutto sommato invariate con un lieve rialzo nei valori massimi. Attenzione al vento che soffierà con moderata intensità

LUNEDI’ 20 Inizia una settimana segnata da una maggiore stabilità atmosferica: per oggi non si prevedono né pioggia né nubi, il cielo resterà limpido ovunque salvo qualche innocua velatura che non deve destare preoccupazione. Non sarà eccessivamente caldo ma guadagneremo qualche grado (anche nei giorni a seguire) grazie all’influsso dell’anticiclone africano che torna sull’Italia regalando giornate asciutte, gradevoli e soleggiate.

MARTEDI’ 21 Dopo la rapida esplosione del caldo e dell’estate molisana già da oggi, martedì, bisognerà attendersi i primi cambiamenti: correnti più fresche sono in arrivo sull’Italia e sono pronte a offuscare il cielo. Per questa giornata non si prevedono temporali ma solo una copertura nuvolosa nella provincia di Isernia e su parte del Molise centrale. Sarà più sereno e stabile andando verso il basso Molise. Ma queste infiltrazioni di aria fresca potrebbero causare un repentino peggioramento per i prossimi giorni.