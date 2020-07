Un tuffo rigenerante, una nuotata rinfrescante. Cosa c’è di meglio con la calura di questi giorni? Effettivamente, è proprio così. Peccato che il ‘bagnetto’ in questione sia stato effettuato nella fontana più famosa di Campobasso: quella di piazza Municipio, a due passi dal Comune. Un tuffo rinfrescante e piacevole, vista l’afa che in questi giorni sta interessando la città, nella fontana da poco ripulita dagli operatori della Sea. E in Comune, giustamente, non la prenderanno benissimo.

Il bello è che l’avventore si è fatto pure filmare e ha poi pubblicato il video sul proprio profilo facebook, scatenando ilarità ma anche commenti contrari: “Non si può fare…”. Il personaggio in questione è Nando Evangelista, noto barbiere del capoluogo, che in divisa da ciclista non ha resistito e ieri ha ‘assaggiato’ l’acqua della fontana.

Trenta secondi di adrenalina pura per Nando, che ha nuotato con tanto di casco e intitolando il video: “Fontana di Trevi”. E mentre il ‘cameraman’ lo invita a “non affogare, hai uno stile inconfondibile”, lui da ‘bordo piscina’ saluta “i ragazzi, l’acqua è ottima, ciao…”. E via di bracciate.

Una sorta di ‘Marcello Mastroianni 3.0’. Ma per l’Anita Ekberg de ‘La dolce vita’ non si è ancora attrezzato. Un ‘fuori programma’ di un inizio d’estate bollente che ha suscitato molti sorrisi, qualche commento di disappunto ma sicuramente ha fatto e farà parlare.