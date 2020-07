Strepitosa Letizia Di Lisa: sui 1500 piazza il miglior risultato italiano assoluto del 2020

Grandissima prestazione di Letizia Di Lisa al Meeting di Rieti, tenutosi sulla pista laziale, ombelico dell’atletica italiana, giovedì 23 luglio. L’atleta campobassana, portacolori del Gruppo Sportivo Virtus, ha infatti dominato la prova dei 1500 metri, sbaragliando l’agguerrita concorrenza per giungere prima al traguardo. Ciò che c’è però di sensazionale nella prova della Di Lisa è il crono: il 4’27”77 infatti, oltre ad essere il suo nuovo primato personale, gli è valso il pass per la partecipazione ai prossimi campionati italiani assoluti su pista, oltre ad essere la miglior prestazione italiana assoluta dell’anno.

Il risultato di spessore giunge al termine di una prima fase di stagione che ha visto l’atleta gialloblu mostrare uno stato di forma eccezionale, testimoniato dai ripetuti primati personali infranti sia nei 1500 che negli 800 metri (2’14”05, siglato a Milano poche settimane fa).

Ma non è solo dal mezzofondo che arrivano risultati di rilievo per gli atleti della Virtus: Francesco Benvenuto, marciatore di buone speranze, ha infatti conseguito a Campobasso, venerdì 24 luglio, con il crono di 50’05”9, il minimo per la partecipazione ai campionati italiani di marcia sulla distanza dei 10 km; medesimo traguardo è stato raggiunto dal giavellottista Nicola Rossodivita, allenato da Roberto Palladino, che ha scagliato l’attrezzo fino a 46.21 metri. Entrambi parteciperanno dunque alla rassegna tricolore, destinata alla categoria Juniores, che si terrà a Grosseto dal 18 al 20 settembre.

Risultato di assoluto spessore è stato raggiunto dal saltatore in lungo Giuseppe Lionetti, il 10 luglio, ad Agropoli: il cadetto, allenato da Carlo Gentile, è atterrato a 6,12 metri (vento +2.3), siglando il proprio personale e conseguendo la terza prestazione nazionale dell’anno.

Enorme dunque la soddisfazione del settore tecnico del Gruppo Sportivo Virtus che, attraverso tutti i suoi atleti, sta avendo conferma dell’ottimo lavoro svolto in un periodo quanto mai particolare per il mondo dello sport e dell’atletica leggera in particolare.