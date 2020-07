Il lungo lockdown è stato duro anche e soprattutto per i più piccoli. E allora cosa ci può essere di meglio di un campus estivo all’aria aperta, improntato al divertimento?

La soluzione, per genitori e figli, si chiama Salute e Movimento ed è appunto il campus che l’associazione sportiva ‘Cammina Salute con l’Amico Bastoncino’ ha organizzato a Termoli dal 13 luglio (inizialmente l’inizio era previsto per il 6) al 6 agosto. Ci si potrà iscrivere per una o per più settimane: in ogni caso i benefici per i piccoli aspiranti sportivi saranno molteplici.

Il campus, organizzato e seguito da tre giovani laureati in Scienze Motorie ed esperti in posturologia e simili, oltre ad essere un’esperienza divertente e differente avrà anche un risvolto educativo e salutistico importante. Tutte le mattine (l’orario è dalle 9 alle 12.30) ai partecipanti verranno proposte attività con benefici effetti sia a livello psichico che motorio e che andranno a far apprendere o consolidare gli schemi motori di base. In più il campus avvierà i piccoli (da 6 a 11 anni il target) a diverse pratiche sportive come calcio, volley, tennis ed altri. “Non sarà un percorso prettamente sportivo ma piuttosto un approccio globale a tutte le discipline”, ci spiega Francesco Caronchia, giovane 26enne specializzato in educazione posturale che, insieme ai suoi colleghi Umberto Di Cesare e Martina Lattarulo, condurrà le attività.

Le mattinate al campo sportivo (l’attività si terrà in quello di Difesa Grande, con due ampi campi a disposizione) inoltre serviranno anche ad avviare bambine e bambini a dei corretti stili di vita e si sa quanto la prevenzione tanto più efficace quanto più precoce. A metà mattina, ad esempio, ai partecipanti sarà offerto un sano spuntino con acqua, frutta fresca e ghiaccioli.

Lo sport d’altronde è anche il miglior alleato dell’inclusione e del rispetto dell’altro. Causa Covid le attività sono state ripensate nell’ottica della massima sicurezza ma la distanza non frenerà il divertimento. I percorsi allestiti dagli allenatori (ce ne sarà uno per un massimo di 10 bambini), vivaci e colorati oltre che funzionali da un punto di vista dell’educazione motoria, riserveranno anche qualche sorpresa. Durante la giornata saranno infatti rispolverati giochi dimenticati, ormai soppiantati dalla tecnologia. Qualche esempio? Acchiapparello, Quattro Cantoni, oppure la indimenticata Carriola.

I bambini apprenderanno divertendosi, e i genitori potranno essere sicuri che i loro figli non staranno passando ore davanti ad uno schermo. L’iscrizione è settimanale, e il campus si svolgerà tutte le mattine dal lunedì al sabato. Proprio in quest’ultima giornata ci sarà una sorta di manifestazione conclusiva in cui mamme e papà potranno assistere ai giochi finali.

Il tutto improntato alla massima sicurezza: rilevazione della temperatura all’ingresso, percorsi separati tra entrata e uscita per evitare assembramenti, disponibilità di igienizzanti e quant’altro.

Non resta che affrettarsi ad iscriversi, contattando l’associazione sportiva (pagina facebook) oppure i numeri indicati nella locandina. Il prezzo settimanale è di 80 euro ma sono previsti sconti nel caso in cui si iscrivano più figli, se si partecipa per almeno due settimane o se si è iscritti già alla Scuola Calcio di Difesa Grande.