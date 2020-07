Spalding vestirà le ragazze della Magnolia basket nella prima stagione in A1

Le ragazze della Magnolia Basket Campobasso saranno vestite dalla prestigiosa azienda Spalding. Firmato con lo sponsor tecnico un accordo triennale non solo per il prossimo torneo, il primo nel campionato di serie A1, ma anche nelle stagioni 2021/22 e 2022/23.

Partner della Federbasket e di importanti realtà cestistiche tricolori, l’azienda a stelle e strisce ha cercato un contatto con Magnolia durante il periodo del lockdown, avendo individuato nel sodalizio del capoluogo di regione – per il suo percorso, per l’attenzione al progetto riscontrata in ambito nazionale e per l’affetto dei fedelissimi supporter e dell’intero ambiente, non solo molisano – un partner di rilievo, il tramite ideale a far emergere il messaggio alla base del claim ‘true to the game’.

La partnership è stata accolta con entusiasmo dai vertici del sodalizio rossoblù. “Poter avere come sponsor tecnico un marchio di questo calibro – spiega Antonella Palmieri, presidente dell’ensemble del capoluogo di regione – rappresenta per noi un motivo di profondo orgoglio. L’essere stati scelti da un’azienda come Spalding è il segnale della bontà del lavoro portato avanti sinora e delle ulteriori potenzialità alla base del nostro progetto”.