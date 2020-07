Sigilli nell’ex locale sulla spiaggia nord di Termoli. Poco dopo le 9 di questa mattina è scattata sul lungomare nord di Termoli una operazione congiunta che vede impegnate Capitaneria di Porto di Termoli, Polizia Locale di Termoli e personale ispettivo dell’Agenzia del Demanio dello Stato di Campobasso.

In corso il sequestro e la ripresa in possesso da parte dello Stato dell’ex locale Fuori Rotta, al primo piano dellostabilimento balneare Lido Panfilo di Termoli, che a quanto risulta non c’entra con l’azione in corso.

L’operazione arriva a conclusione di una lunga serie di contenziosi, durante i quali il locale, evidentemente bene demaniale, è stato praticamente abbandonato essendo chiuso da oltre un decennio e risulta ormai fatiscente.

Sul posto anche l’assessore alle Attività Produttive del Comune, Giuseppe Mottola.

