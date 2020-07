Sky Q si rifà il look: l’importanza della grafica nei servizi di intrattenimento

Molti sono, come anticipato, i cambiamenti recentemente proposti da SkyQ, grazie a degli aggiornamenti, per ora disponibili in versione beta e sottoposti al test preventivo di alcuni utenti selezionati, i cui dispositivi sono oggetto di un aggiornamento automatico del sistema, potendo così, grazie alla prova, contribuire alla costruzione di un nuovo software “a garanzia di abbonati”.

L’upgrade alla versione Q120.002.15.00L di Sky Q ha già prodotto alcune considerazioni da parte dei tecnici e degli utenti prescelti, dai cui feedback emerge una rilevanza delle novità in campo grafico, ora improntato sull’interfaccia widescreen – con riduzione del menù principale e con accesso semplificato alle sezioni -.

Un’altra novità riguarda le “pagine in vetrina”, che avvantaggiano e razionalizzano la scelta dei contenuti desiderati, così come i “bottoni intelligenti” consentono, ad esempio, la ripresa degli episodi di una serie tv lasciati temporaneamente in sospeso, ma anche l’interruzione momentanea della visione dell’episodio, salvo poi poterlo riagganciare, dietro invito, a partire dalla sequenza di stop.

Le migliorie in campo grafico sono dunque funzionali a un perfezionamento dei servizi, non solo ludici.

Lo confermano recenti esperienze, sempre in ambito entertainment.

L’upgrade alla versione 84.0.4147.89 di Google Chome ne è un esempio, visto che, grazie a questo aggiornamento, il browser, rinnovato nelle funzionalità, sarà in grado di supportare le Web Animation API e le Wake Lock API, senza interrompere la visualizzazione dei contenuti, magari in momenti cruciali per la consultazione di un sito di cucina o di qualunque altra pagina che richieda di soffermarsi sul testo integrato ai contenuti multimediali.

Un altro esempio della rilevanza della grafica è quella legata al gioco online: si pensi a “Tomb Raider”, che ha sancito una svolta delle slot verso il realismo, al pari dei videogames più amati. Del resto, la firma di Microgaming sulla slot connessa alle avventure di Lara Croft è una garanzia di qualità anche per altri prodotti, visto che la software house è un importante provider presente sia nel caso dei casinò tradizionali che nel caso dei nuovi casinò online . All’interno di questi ultimi in particolare spicca, sempre sotto la stessa firma, la recente slot “Mayan Eagle”, diffusa su Leovegas e definita un capolavoro grafico.

Anche nella sfera della socialità lo sviluppo di alcune app consente, grazie anche al contributo della grafica, una partecipazione degli utenti ad attività più svariate, comprese quelle legate all’intrattenimento.

“MeCi Larino”, ad esempio, è un’app, gratuita, capace di fare della comunità locale una vera e propria Rete , grazie anche a un’intuitività che passa, inevitabilmente, da una grafica semplice e accessibile: al centro dell’idea ci sono lavoro, socializzazione, inclusione, ma anche condivisione di eventi di vario genere, compresi quelli culturali e ricreativi.

Anche l’app “Needfy”, nata dall’idea di un giovane team, raccoglie tutti i maggiori eventi nazionali dell’estate 2020 in una pratica guida, collegata a una mappa interattiva.