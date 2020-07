Alto molise

Si perde nei boschi mentre cerca funghi, salvato dai vigili del fuoco

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi per ritrovare il cercatore di funghi che si era smarrito in località Colle Arso, in territorio di Carovilli

Stava raccogliendo funghi in uno dei bellissimi boschi dell’Alto Molise. Ad un certo punto ha perso l’orientamento. Ha provato a ritrovare da solo la strada del ritorno verso casa, ma quando si è accorto che i suoi sforzi erano vani ha preso il telefonino (che per fortuna aveva linea) e chiesto aiuto ai soccorritori. La telefonata al 115 è arrivata da Colle Arso, località nel comune di Carovilli. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi per ritrovare il cercatore di funghi. Trattandosi di una zona particolarmente impervia sul luogo si sono prontamente portati i Vigili del Fuoco di Isernia e Agnone, il personale della stazione Carabinieri di Carovilli, la Polizia Stradale di Agnone e i Carabinieri Forestali di Capracotta. L’uomo, contattato dalla sala operativa del 115, è stato immediatamente geolocalizzato: le squadre di ricerca sono riuscite dunque a raggiungerlo prontamente.