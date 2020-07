Si chiude una settimana Covid-free in Molise. Anche oggi nè contagi nè guariti

È stata una settimana Covid-free quella che si chiude oggi in Molise. L’ultimo caso positivo riscontrato (una anziana proveniente dalla Campania e attualmente unico caso ricoverato nel reparto di Infettive di Campobasso) risale infatti a sabato 11 luglio.

Da allora nessun nuovo caso di contagio (neanche tra i 68 tamponi processati nelle ultime 24 ore) e, al contrario, sei pazienti guariti negli ultimi sette giorni. Oggi, come ieri, di guariti non ce ne sono stati ma il fatto di non contare per giorni e giorni nuovi casi di infezione è la notizia più positiva che possa esserci.

Anche perché, le cronache nazionali lo dimostrano, il virus è tutt’altro che sparito. La stima dell’ormai noto Rt – l’ultimo disponibile è quello relativo alla settimana che è andata dal 6 al 12 luglio – si è pericolosamente alzato, tanto che la media nazionale ha superato la soglia psicologica di 1. Ma il Molise è tra le regione messe meglio. Con il suo 0.05 è la seconda migliore d’Italia, preceduta soltanto dalla Basilicata. E sarà anche per questo che i turisti scelgono la nostra regione per una vacanza in relax. Sono sei di contro le regioni con l’indice più alto: nell’ordine Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Zone dove i nuovi focolai, spesso dovuti a casi importati dall’estero, fanno sempre più paura.

Oggi in Italia si sono registrati 219 casi totali ma soltanto 3 decessi. E addirittura nessuno in Lombardia, come non succedeva da mesi.

Questa invece la situazione del Molise nel dettaglio, come da bollettino Asrem del 19 luglio:

– 8 i casi attualmente positivi (4 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 446 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 24605 i tamponi eseguiti di cui 23019 negativi. 1140 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 7 i pazienti in isolamento domiciliare (7) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 415 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (344 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 6 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 3 – ISERNIA 2 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – MACCHIAGODENA 1