Scontro sulla provinciale 40, in ospedale coppia aquilana

Una coppia di coniugi originari dell’Aquila è rimasta lievemente ferita questo pomeriggio 21 luglio in un contro avvenuto lungo la provinciale 40, che collega Campomarino e Portocannone.

I due, 71 anni l’uomo e 70 la donna, sono in villeggiatura a San Martino e si stavano dirigendo verso il mare quando si sono scontrati contro un furgone all’altezza dell’incrocio per Campomarino attorno alle 16, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto l’ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi. I due coniugi sono stati trasporti al pronto soccorso del San Timoteo ma non hanno riportato ferite gravi.