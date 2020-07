Sangue sulla strada, ancora. A poche ore dalla morte di Pino Digiorgio, 42 anni, che ieri sera ha perso la vita in uno schianto in moto alle porte del Molise, arriva un’altra tragedia che lascia la comunità campobassana senza parole. Intorno alle 8 e 45 di oggi, lunedì 27 luglio, due vetture si sono scontrate sulla Provinciale Sannitica 87, all’altezza delle gallerie che portano verso l’ospedale Cardarelli.

Per cause al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica, una Bmw e una Hunday bianca hanno impattato con violenza. La donna al volante dell’auto bianca, diretta verso il capoluogo, è morta sul colpo. Si tratta di una infermiera di 61 anni, residente a Campobasso, che aveva staccato dal turno di notte e stava facendo rientro nella sua abitazione per riposare. Ferito l’automobilista alla guida della Mbw, trasferito in ospedale.

I mezzi hanno subito danni enormi a testimonianza della forza di un’auto che non ha lasciato scampo alla donna. Per lei i soccorsi sono stati inutili.

La ricostruzione: intorno alle 8.45 di questa mattina, 27 luglio, si è verificato un incidente gravissimo alle porte di Campobasso. Purtroppo nell’impatto violento, presumibilmente un frontale, ha perso la vita una donna, un’infermiera di 51 anni che stava tornando a casa, a Campobasso dove viveva, dopo il turno in ospedale. Il tutto è accaduto sulla strada provinciale sannitica che collega il capoluogo al Cardarelli, a metà strada tra le due gallerie presenti.

Impatto violento tra una Hyundai i 10 e una BMW che precedevano in senso opposto. La persona deceduta sembra abbia perso la vita sul colpo, da capire l’entità delle ferite riportate dall’altro conducente, un uomo di 54 anni di Portici (Napoli) trasportato in pronto soccorso. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e polizia municipale per tutti rilievi del caso. La strada è chiusa al traffico in attesa che le vetture vengano rimosse e che si proceda con tutte le opportune verifiche.

