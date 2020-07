E’ un altro drammatico pomeriggio sulle strade molisane: intorno alle 18 di oggi, 29 luglio, il violento impatto tra una Fiat Brava e una Peugeot 208 ha provocato una vittima, la quinta di questi ultimi quattro giorni di sangue e dolore per tutti coloro che hanno perso la vita mentre erano in viaggio. Ed era nella nostra regione per trascorrere qualche settimana di vacanza, tra relax e divertimento, anche il giovane turista che era a bordo di una delle auto coinvolte nel terribile sinistro, l’undicesimo avvenuto negli ultimi 19 giorni.

Questa volta teatro della tragedia è la Trignina, un’altra delle strade da ‘bollino nero’ della nostra regione. Al chilometro 8, nei pressi dello svincolo per Sessano del Molise, sono intervenuti il personale sanitario con l’ambulanza inviata dal 118, assieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia, alla Polizia Stradale, ai Carabinieri e al personale dell’Anas.

Nella galleria Pantaniello, considerata una delle più rischiose della statale 650, è avvenuto il frontale tra le due macchine, una sventrata e l’altra irriconoscibile, ridotta ad un ammasso di lamiere. E’ questo il terribile scenario che si è presentato davanti agli occhi dei soccorritori giunti prontamente sul luogo dell’incidente: qui hanno potuto solamente constatare il decesso del 32enne che era in compagnia di un amico. Quest’ultimo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Veneziale di Isernia a causa delle gravi ferite riportate dopo lo schianto. Ferito anche il conducente dell’altra auto coinvolta nell’impatto e portato nel nosocomio pentro per accertamenti.

Il tratto della Trignina interessato dal sinistro è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso, il traffico deviato su strade alternative. Qualche disagio dunque per coloro che transitavano nella zona.

Cosa è accaduto sotto la galleria, cosa abbia provocato il tragico incidente è al vaglio degli investigatori che hanno raccolto gli elementi per ricostruire le cause del frontale.

In pochi minuti e all’interno di una galleria ‘maledetta’, la drammatica interruzione di quelle vacanze così attese e desiderate che improvvisamente si sono trasformate in una tragedia per il giovane turista. La sua morte allunga il doloroso elenco delle vittime della strada, forse mai così tante in questo luglio rovente. Prima del 32enne Paolo, Pino, Marisa, Lorenzo, Gianluca: tutti strappati alla vita troppo presto in queste ultime quattro giornate ‘nere’ e sciagurate, probabilmente mai vissute in Molise, la cui popolazione assiste sgomenta e ora chiede provvedimenti urgenti per rendere più sicure le strade.