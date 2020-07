Schianto sulla Bifernina, moglie e marito in moto, poi l’impatto con un’auto. Gravissima la donna

Grave schianto sulla Statale 647, la fondovalle del Biferno, all’altezza del bivio per Colle d’Anchise. Un motociclista di Morrone del Sannio, di 58 anni, viaggiava con la moglie seduta sul sellino posteriore quando si è scontrato – per cause che sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bojano – contro una Fiat Tipo. I pezzi delle motociclette sono volati via per centinaia di metri.

Secondo i primi accertamenti la macchina stava immettendosi sulla Statale proveniente da una traversa laterale. Doveva effettuare la svolta a sinistra quando avrebbe travolto la motocicletta. A bordo della Tipo un uomo sulla sessantina che non ha riportato ferite e ha reso le sue dichiarazioni sul posto ai carabinieri.

Sul posto è immediatamente intervenuta la postazione del 118 più vicina. Gravissime sono apparse le condizioni dei due centauri, in particolare quella della donna. Dopo le medicazioni avvenute sul posto sono stati trasportati urgentemente all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove in questi momenti sono sottoposti agli accertamenti per verificare le condizioni traumatiche che li riguardano.

Sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bojano, al lavoro per regolamentare il traffico e ricostruire la dinamica dell’accaduto.