Scarpata in fiamme, fumo alto dietro Nucleo Industriale. 2 squadre 115 al lavoro

Ancora fuoco, ancora roghi. E, ancora una volta, è il Basso Molise il terreno più fertile per il dilagare delle fiamme, complici le temperature elevate anche oggi, giovedì 2 giugno, e il vento particolarmente favorevole. Due squadre di vigili del fuoco, una del distaccamento di Termoli e l’altra di Santa Croce di Magliano, stanno operando in queste ore – primo pomeriggio odierno – tra Campomarino è Portocannone. Qui ha preso fuoco una ampia fascia di vegetazione in una scarpata di Contrada Buccaro, già altre volte coinvolta da incendi anche di grandi proporzioni.

Le fiamme e il fumo sono ben visibili da Termoli e si notano dietro l’area industriale caratterizzata da fabbriche, dove per fortuna il fuoco non è arrivato. L’intervento è in corso e per il momento si lavora con estintori, pur non escludendo la richiesta di canadair qualora gli operatori del 115 non dovessero riuscire manualmente a spegnere le fiamme.