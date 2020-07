Tra campomarino e portocannone

Scarpata in fiamme, 5 ettari di macchia mediterranea in fumo. Al lavoro da ore 5 squadre di vigili con elicottero da Pescara foto

Vegetazione a fuoco in contrada Buccaro: il rogo si è via via allargato, complici caldo e vento, mandando in fumo oltre 5 ettari di terreni. Da stamane sono al lavoro 5 squadre di Vigili in azione tra Campomarino e Portocannone. Arrivato anche elicottero da Pescara









Ancora fuoco, ancora roghi. E, ancora una volta, è il Basso Molise il terreno più fertile per il dilagare delle fiamme, complici le temperature elevate anche oggi, giovedì 2 giugno, e il vento particolarmente favorevole. Ben cinque le squadre di vigili del fuoco, sia del distaccamento di Termoli che di Santa Croce di Magliano, che stanno operando in queste ore – dalle 13 di oggi e finora – tra Campomarino e Portocannone. Qui ha preso fuoco una ampia fascia di vegetazione in una scarpata di Contrada Buccaro, già altre volte coinvolta da incendi anche di grandi proporzioni. Foto 2 di 2

L’intervento prosegue senza soluzione di continuità dalla tarda mattinata odierna: 7 gli automezzi antincendio impegnati nell’estinzione del vasto incendio che sta tenendo in apprensione da ore. Impegnati gli uomini di entrambe i distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano, e non solo. Il propagarsi delle fiamme ha richiesto il supporto di un mezzo aereo – un elicottero Drago 54 – proveniente dall’aeroporto di Pescara. Il fuoco sta interessando infatti un’area di notevole estensione: circa 5 ettari ricoperti di macchia mediterranea, interessate da colture agricole e da campi incolti sono andati in fumo. E il fuoco si è pericolosamente avvicinato alle case. Le fiamme e il fumo sono ben visibili da Termoli e si notano dietro l’area industriale caratterizzata da fabbriche, dove per fortuna il fuoco non è arrivato.