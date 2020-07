Rubano furgone in centro in pieno giorno, fermati dai carabinieri dopo inseguimento

Le sirene hanno richiamato l’attenzione di migliaia di persone, bagnanti – che affollano oggi la spiaggia di Termoli – compresi. Intorno alle 10,30 lungo la statale 16 è andato in scena un inseguimento come in un film.

La Gazzella dei Carabinieri dietro un furgoncino rubato poco prima nel centro cittadino. I militari hanno avuto la meglio e non solo sono riusciti a recuperare il veicolo, che secondo le primissime indiscrezioni trapelate era destinato a un colpo imminente, ma hanno fermato e arrestato i due uomini che in questo momento si trovano nella caserma di via Brasile dove sono in corso accertamenti con l’obiettivo di ricostruire la nottata e la mattinata della coppia, arrivata dalla solita zona del foggiano fino a Termoli con intenzioni non proprio pacifiche.

I due potrebbero aver tentato alcuni colpi ai danni di attività commerciali e negozi del centro o in alcune abitazioni. Ci sono state infatti alcune segnalazioni che sono al vaglio della compagnia Carabinieri di Termoli coordinata da Fabio Ficuciello. I due pugliesi, sui quali gravano precedenti penali, si trovano in caserma e per loro potrebbero anche aprirsi le porte del carcere di Larino nelle prossime ore. L’attività investigativa sta andando avanti.