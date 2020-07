Ruba camper in cui dorme un 15enne e fugge a gambe levate quando se ne accorge

Si è avvicinato a uno dei camper parcheggiati nell’area del lido di Campomarino, ha visto che era aperto, è salito all’interno e si è seduto al posto di guida. Un tentativo di furto in piena regola, peraltro in pieno giorno: è accaduto ieri mattina intorno alle ore 9. Un episodio che sta facendo ancora molto discutere, perchè all’interno del camper c’era un ragazzino di 15 anni che dormiva beato. Non era sceso in spiaggia con i genitori preferendo riposarsi, e quando nel dormiveglia si è accorto che il veicolo era stato acceso ha mugugnato qualcosa, convinto che al volante ci fosse il padre.

Ed è stato a quel punto, ancora prima di partire, che il ladro ha avuto una sorta di choc. Accortosi della voce che proveniva dal retro, consapevole di non essere solo, è scappato a gambe levate facendo perdere le sue tracce. Pare tuttavia – ma questo particolare non è confermato da fonti ufficiali – che il padre lo abbia ugualmente rintracciato e gli abbia dato una lezione a suon di schiaffi. I carabinieri della stazione sono intervenuti su richiesta degli stessi turisti e hanno ricostruito la vicenda, che fortunatamente non ha avuto il finale temuto.