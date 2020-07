Roulette, un gioco che piace e che ha una storia ormai secolare

Con il suo design classico di fascino, l’inimitabile rumore della pallina che gira sul liscio legno lucid e l’ebbrezza della fortuna che viaggia altalenante fra i numeri passando da uno all’altro per millimetri, la roulette è di certo il gioco simbolo del mondo dei casinò, nonché di certo uno dei più storici e preferiti da tutti, anche nella sua versione online.

Le origini di un gioco simbolo

Il sistema rotante della roulette nasce nel XVII secolo, quando Blaise Pascal, un matematico e fisico stava elaborando una macchia a moto perpetuo. L’apparecchio non funzionò, o almeno come il francese sperava, ma diventò presto uno dei giochi più famosi sin dal XVIII secolo. In questo periodo infatti il dispositivo a Parigi prese le vesti che ha tutt’oggi, con i suoi colori e le sue caratteristiche che restarono quasi immutate per secoli. Originariamente il dispositivo aveva addirittura due zeri, ma nel XIX secolo fu eliminato il doppio zero per aumentare le possibilità di vincita ed attrarre maggiore clientela.

Gli immigranti francesi che si trasferirono in America portarono con sé il gioco che a New Orleans, l’allora capitale del gioco d’azzardo, divenne il preferito di tutti i giochi. La versione USA della roulette aveva 28 numeri, due 0 e il simbolo dell’aquila americana che faceva guadagnare un budget extra alla casa da gioco. Si trattava di pochi spiccioli, ma la cosa non piaceva ai clienti, tant’è che presto si ricominciò a proporre la versione originale francese con il doppio zero (che oggi si trova solo di rado).

Dal reale all’online il fascino rimane

Quando nel 1996 i casinò si spostano sul web la roulette non trova posto fra i giochi dei casinò. Il motivo è probabilmente il timore che il fascino del gioco via web scemasse. Ben presto si è scoperto tuttavia che non è affatto così, senza contare che esistono delle versioni “in diretta” che coinvolgono il player in modo tale da farlo sentire davvero di fronte al dealer in sala da gioco. Per giocare online alla roulette ci sono comunque voluti un po’ di anni.

Con il tempo colori e suoni hanno davvero oggi un livello eccellente, quindi è possibile provare l’emozione del reale comodamente da casa, scegliendo per altro, la versione che più piace fra la classica francese o l’audace americana. Con l’avvento delle app e con il migliorare della tecnologia, si gioca anche da pc o da device mobile: in ogni caso la grafica è eccellente. Ovviamente la qualità e il fascino del gioco nel caso dell’online dipendono tanto dal sito che si sceglie per giocare: la versione di roulette migliore, bisogna ammetterlo, è quella che trovi in diverse versioni sui migliori casino stranieri.

Ci sono trucchi per vincere alla roulette?

Chi si diverte da tempo ai giochi da casinò, e alla roulette in particolare, come tanti over 60, di solito dichiara che per assicurarsi la vittoria ai giochi da casinò non si può che diventare bravi, molto bravi, con la matematica. La verità, però, con la quale anche questi giocatori esperti si trovano a fare i conti è che la matematica conta fino ad un certo punto. È vero che di certo aiuta, ma la sorte è regina ed è lei che decide alla fine dei conti.

È pur vero che tutti i giochi del casinò hanno un riscontro nella questione del calcolo delle probabilità e questo vale anche per la famigerata ruota. Con la roulette i più appassionati giocano quindi a sistemi, creando delle griglie di gioco sulle quali puntare in base a una logica che si basa sulle probabilità. Si può trattare di “coprire un’intera fetta di ruota” o simili modalità. È chiaro che, tuttavia, come detto può essere che si coprano tutte le possibilità tranne una e che la pallina finisca proprio lì facendo perdere tutto.