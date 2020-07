Rotello, Laurea in ingegneria biomedica e 110 e lode per Elia Plescia

Laurea in ingegneria biomedica con una votazione di 110 e lode per Elia Plescia. È stata conseguita presso “Alma Mater Studiorum” in Bologna – Campus di Cesena. Carissima Elia, ti sei messa alla prova sfidando te stessa e, in un batter d’occhi, hai raggiunto la tua meta.

Con gioia, amore, colmi di orgoglio, mamma, papà, Angelo Luigi, nonno Gigi, nonna Carolina, zia Anna, zio Enzo e Matteo brindano alla tua festa augurandoti un futuro luminoso come meriti. Congratulazioni dottoressa ad Maiora