Rotary Club Campobasso, effettuato il ‘passaggio del martelletto’

Domenica 28 giugno 2020 si è tenuta virtualmente l’annuale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” del Rotary Club Campobasso che ha registrato la consueta partecipazione di numerosi soci, dei dirigenti dei Rotary Club del Molise, del Governatore del Distretto 2090 per l’A.R. 2019/2020 Basilio L. Ciucci.

Il presidente uscente Cesare Bitonti ha stilato il riassunto delle attività svolte nell’anno 2019-2020 ricco di risultati e obiettivi raggiunti nella comunità locale e nel Distretto Rotary 2090. In particolare numerosi sono stati i service realizzati a favore della comunità locale e degli operatori sanitari durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A chiusura dell’anno sociale si è svolta l’inaugurazione del parco giochi inclusivo “Paul Harris” in Villa De Capoa a Campobasso, simbolo di libertà, inclusione, uguaglianza, solidarietà.

Molti gli eventi di raccolta fondi organizzati dal Rotary Club di Campobasso negli ultimi tre anni per finanziare la realizzazione dell’opera.

Dopo il passaggio del collare, che simboleggia memoria e costanza nelle azioni di Servizio, il Presidente entrante, Michele Rinaldi, ha illustrato, con una esauriente relazione programmatica per l’anno 2020/2021, finalità ed obiettivi del Rotary in sede locale, quali l’ampliamento dell’effettivo e la sua diversificazione volta ad includere le nuove generazioni, la promozione di progetti di servizio per

il territorio, con il coinvolgimento dei Club molisani e delle istituzioni con particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale e della legalità, e l’impegno in progetti di carattere internazionale.

Il Consiglio Direttivo 2020/2021 sarà composto da Michele Rinaldi Presidente, Cesare Bitonti Past President, Eliseo Sipari Presidente eletto per l’anno 2021/2022, Ugo Puca Vice Presidente, Pompeo Fanelli tesoriere, Rocco Del Nero segretario. Consiglieri designati Giuliano Camposarcuno, Domenico Coloccia, Matteo Ciuffreda. L’incarico di Prefetto è stato assegnato a Maria De Ninno. Durante l’evento vi è stato anche il Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Campobasso. Mariagrazia Giordano ha passato il testimone a Luca Cutrone per l’A.R. 2020/2021. Evidente il grande entusiasmo dei giovani soci rotaractiani partecipi dello spirito di Servizio delle nuove generazioni.