Rinviato al prossimo anno il 28esimo Slalom ‘Città di Campobasso’

La notizia era già nell’aria, ma tutti gli sportivi appassionati di auto speravano fosse smentita. E’ arrivata l’ufficializzazione da parte dell’Ac Molise e dalla famiglia Battistini che il 28° Slalom Città di Campobasso è rinviato all’anno prossimo.

“Quest’anno crediamo che non ci siano le condizioni per disputare la 28° Edizione del nostro Slalom” ha dichiarato Renzo Battistini, durante questi lunghi 27 anni la nostra famiglia ha sostenuto con grande passione e partecipazione lo Slalom Città di Campobasso un appuntamento sportivo importante per la nostra Comunità che è cresciuto negli anni fino a diventare anche una importante tappa del Campionato Italiano Slalom “, ma la pandemia da Covid 19 che ha colpito il nostro e tanti altri paesi ha lasciato cicatrici profonde, fino a quando questo Virus non sarà debellato non ci sentiamo al sicuro, e per noi pensare di organizzare e sostenere lo Slalom in queste condizioni ci sembra assolutamente prematuro.

Saremo ben felici di riprendere la nostra collaborazione e di organizzare di nuovo insieme la 28° Edizione dello Slalom Città di Campobasso l’anno prossimo nel 2021 quando il CoronaVirus sarà sconfitto e tutti potremo di nuovo vivere con gioia e serenità la nostra gara.

Anche il Presidente dell’AC Molise Dott. Luigi Di Marzo ha ribadito: “Rispettiamo la scelta della famiglia Battistini, siamo dispiaciuti per tutti gli sportivi e per gli appassionati di auto ma la sicurezza della comunità e di tutte le persone viene prima di tutto, ci faremo trovare pronti l’anno prossimo per una edizione speciale dello Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, che proverà a farci dimenticare questo brutto periodo”.

Nonostante la rinuncia allo Slalom l’AC Molise non si ferma, è già al lavoro lo staff organizzativo della nuova Edizione del Rally del Molise, appuntamento confermato questo e previsto per il prossimo 3 e 4 ottobre 2020.