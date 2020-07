Il corpo di un giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi 18 luglio nei pressi della scogliera sotto il Muraglione del paese vecchio di Termoli. La vittima è morta annegata con tutta probabilità nelle scorse ore, e non si esclude nulla, compresa l’ipotesi di un malore. Dall’alba di oggi erano in corso ricerche di una persona scomparsa, un 27enne proveniente da fuori regione per la quale la famiglia aveva fatto una denuncia di scomparsa.

A far scattare le ricerche via terra e via mare il ritrovamento dei suoi indumenti sulla battigia sotto al Muraglione del borgo vecchio, sul primo tratto della spiaggia di Sant’Antonio. A confermare i sospetti che potesse essersi buttato in acqua senza più uscirne alcuni testimoni, che sono stati rapidamente intercettati dagli agenti del Commissariato di via Cina, i quali hanno riferito di aver visto una persona, un giovane, entrare in mare senza abiti addosso intorno alle 19 e 30 di ieri, venerdì.

Fin da stamane due motovedette, una della Capitaneria di porto e un’altra della Guardia di Finanza, hanno setacciato le acque a ridosso della costa molisana. Nel primo pomeriggio il corpo è stato avvistato nei pressi della scogliera non lontano dal depuratore del porto.

Le operazioni di recupero non sono affatto facili a causa del vento che rende il mare agitato e che quindi non permette un avvicinamento in sicurezza con facilità. Una moto d’acqua dei vigili del fuoco è intervenuta per facilitare l’intervento. La macchina dei soccorsi aveva previsto anche l’intervento di un elicottero e di un aereo ma il corpo è stato ritrovato prima che i velivoli potessero arrivare.

Chiaramente in seguito bisognerà effettuare il riconoscimento della salma ma gli indizi portano a pensare che si tratti di un giovane scomparso da ieri sera, proveniente da fuori regionee che si era già allontanato di casa varie volte.

I vestiti sono stati scoperti all’alba sulla spiaggia libera sotto il Muraglione, ma da stanotte la famiglia lo stava cercando e stamane aveva presentato denuncia nel paese di residenza, così che le forze dell’ordine erano già mobilitate. Sul posto ci sono anche i carabinieri e la polizia, oltre al 118 e ai Vigili del Fuoco.