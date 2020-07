Prinomumero risponde agl’auguri

di Antonio Andriani

L’auguri mi giungon, da tutto ‘l mondo,

e a voi respondo così col madrigale,

componimento a nisciunə secondo.

Di nome Primo ché son puntuale,

dimoro vicino alla cattedrale.

Tutti, v’aspetto dinanzi a la porta,

ai golosi triplo ticchio di torta!

Andri040720 Parafrasi = il madrigale è una poesia endecasillaba di origine medievale, impostasi in Italia tra il XIV ed il XVIII secolo, giunta sino a noi in perfetta forma, col seguente schema metrico:

AB-AB-BCC.È lo stesso Primonumero, il festeggiato di oggi ad essere la voce narrante del breve componimento. Dalle sue parole, dalle antiche reminiscenze letterarie, si intende la buona preparazione culturale dell’io narrante; addirittura in alcuni, eloquenti passaggi, si intuisce il distacco stilistico con gli altri scriventi, non certo la concorrenza. Io, Andri, collaboro da dieci anni e mezzo con Lui, e Lui con me. Unico riferimento al vernacolo è la parola “ticchio”, il pezzo di torta per gran parte dei molisani. “Nisciunə” è napoletano, una lingua, mica un dialetto! Nomen omen, a distanza di vent’anni, Lui non è secondo a nessuno. Grazie alle parole dell’amico, mi prenoto per un tris di torta, rigorosamente al cioccolato fondente!