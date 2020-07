Prestiti con cessione del quinto: Compass lancia Quinto

Spesso si sente parlare della cessione del quinto: sono tante, difatti, le agenzie che propongono delle offerte finanziarie più o meno vantaggiose, con cui cercano di attirare un gran numero di clienti. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere spontaneamente cosa sia effettivamente la cessione del quinto.

Da un punto di vista meramente generale, la cessione del quinto consiste in una tipologia di prestito riservata a dipendenti pubblici e privati con contratto a tempo indeterminato, introdotto per la prima volta in Italia nel 1950. Tale opzione consiste nella cessione di 1/5 dello stipendio (ossia il 20%) che viene trattenuto direttamente dalla busta paga. Un metodo, dunque, attraverso il quale è possibile chiedere eventuali prestiti senza nessun tipo di preoccupazione, cedendo direttamente una parte del proprio stipendio.

Grazie alla elevata trasparenza garantita da Compass Quinto, poi, è possibile compiere ogni genere di operazione senza troppi problemi, potendo sempre e comunque contare sull’adeguato sostegno di consulenti ampiamente preparati.

Compass Quinto: cos’è

Compass Quinto, rete agenziale specializzata nella cessione del quinto a dipendenti privati, pubblici e pensionati , riesce a coniugare perfettamente tutte quelle che sono le esigenze dei clienti, garantendo loro l’affidabilità del marchio Compass. Le soluzioni Compass possono essere estese su tutto il territorio nazionale, sia a dipendenti pubblici che privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Attraverso il sito web compassquinto.it è possibile visionare tutte quelle che sono le opzioni possibili, impostando in maniera autonoma i parametri che più rispecchiano le le proprie esigenze.

Di cosa si occupa Compass Quinto?

Compass Quinto è un’agenzia specializzata in prestiti con cessione del quinto. Tale agenzia nasce con l’intento di assecondare tutte quelle che sono le esigenze dei clienti, grazie soprattutto ad un costante lavoro posto in essere dai consulenti specializzati, sempre pronti ad interfacciarsi con le tante dinamiche che i clienti presentano.

Un servizio qualificato, trasparente ed efficiente che si configura quale soluzione necessaria ed imprescindibile per tutti coloro i quali siano interessati ad un prestito con cessione del quinto. Compass Quinto, dunque, dopo un’attenta analisi delle esigenze dei singoli clienti e dopo aver sondato in maniera approfondita tutti i dettagli, offre ai suoi clienti la possibilità di beneficiare di prestiti con cessione del quinto in maniera assolutamente tranquilla e trasparente, dando così al cliente sempre e comunque l’occasione di sentirsi al sicuro e tutelato in ogni sua spesa.

I vantaggi di Compass Quinto

La domanda più immediata è:” perché scegliere Compass Quinto?”. La risposta è assolutamente semplice ed immediata: grazie ai tanti vantaggi che tale agenzia offre, è possibile ottenere diverse agevolazioni a seconda delle proprie esigenze.

Che si tratti di polizze assicurative, mutui immobiliari, prestiti personali o cessioni del quinto, Compass Quinto coniuga sapientemente tutti quelli che sono i crismi di utile e dilettevole, fornendo così al cliente un servizio completo a trecentosessanta gradi.

In definitiva, quindi, è pacifico affermare che sono tante le persone che prediligono tale opzione, potendo così beneficiare di tutti i servizi proposti da Compass Quinto, senza ulteriori preoccupazioni. Attraverso i tanti differenti paradigmi messi a disposizione dall’agenzia, poi, si può avere sempre un’idea chiara e precisa delle proprie spese.

Affidarsi a Compass Quinto risulta essere sicuramente una scelta saggia ed imprescindibile qualora si abbia intenzione di richiedere un prestito, riuscendo così a coniugare sia l’utile che il dilettevole, venendo costantemente accompagnati nelle proprie scelte da dei veri esperti del settore, i quali si interporranno quali necessari mediatori per cercare di risolvere sempre ogni tipo di necessità.