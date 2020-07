Pornografia in rete, sequestrati video di abusi anche su neonati. Molise tra le 15 regioni coinvolte

Ci sarebbero anche dei molisani fra le persone identificate dalla Polizia Postale come “membri affiliati” di una vasta rete di pedofili, che si scambiavano materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica. All’indagine, condotta dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia on-line e dal compartimento Polizia Postale di Torino, hanno collaborato attivamente 24 sezioni della polpost, compresa quella del Molise, a Campobasso.

L’indagine non è terminata e i particolari saranno diramati solo quando il cerchio si chiuderà, ma intanto per 3 indagati sono scattate le manette. Sono stati trovati in possesso di ingenti quantità di materiale pornografico. Sono migliaia i file sequestrati sui Pc di circa utenti, tra i quali ci sarebbero molisani. La Polpost ha individuato la rete di pedofili eseguendo perquisizioni e arresti in ben 15 regioni.

Le ipotesi di accusa sono detenzione, diffusione e produzione di materiale pedopornografico. Raccapriccianti le immagini trovate, relative anche ad abusi su minori e pratiche di sadismo contro bambini e perfino neonati. L’indagine, decisamente complessa e basata su pedinamenti virtuali, ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili.