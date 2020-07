Polizza viaggio: tutto quello che c’è da sapere

Quando si organizza un viaggio occorre tenere in considerazioni diversi aspetti che possono essere decisivi al fine della buona riuscita del viaggio stesso. Soprattutto quando si tratta di un viaggio all’estero, dove con ogni probabilità saranno diversi i giorni lontano da casa.

Tra gli aspetti più importanti da considerare non può mancare la polizza viaggio . Si tratta di una polizza assicurativa, scelta sempre più dai turisti e da chi viaggia spesso per motivi lavorativi, che ci mette al riparo da tutte quelle situazioni pericolose che possono presentarsi nel corso di un viaggio. Sottoscrivendo una polizza assicurativa relativa ad un viaggio, si ha la certezza di portare a termine il viaggio in maniera sicura e tranquilla, con la sicurezza di ricevere l’assistenza necessaria in caso di imprevisti di diversa natura.

Le coperture dell’assicurazione viaggio

Ogni assicurazione viaggio permette di usufruire di numerose coperture. Uno degli esempi più importanti riguarda quella per l’annullamento. Questo genere di polizza permette di pagare cifre extra in caso di mancata partenza e di ricevere così un indennizzo come previsto dal contratto.

Tra le opzioni più interessanti per quanto riguarda le polizze viaggio c’è quella sui bagagli in caso di smarrimento. Può capitare a chiunque di trovarsi in viaggio e di smarrire i propri bagagli in aeroporto o in qualsiasi altro luogo. Con questa polizza si riceverà un indennizzo sul bagaglio perso e sul suo contenuto.

Stesso discorso per le malattie o gli infortuni di viaggio. Durante il viaggio può rendersi utile l’intervento di un medico o può presentarsi la necessità di ricevere medicinali, oppure può rendersi necessario il trasporto in ospedale con l’eventualità di possibili interventi chirurgici.

In assenza di una assicurazione viaggio tutto ciò potrebbe comportare un costo davvero molto elevato. Con la sottoscrizione di una polizza viaggio, invece, sono previsti dei massimali e delle esclusioni che mettono al riparo il turista da problemi di questo genere assicurandogli tutta l’assistenza necessaria.

In alcuni Paesi, come ad esempio in America, la sanità è privata ed i costi per le cure mediche possono essere davvero eccessivi. Con un’assicurazione viaggio ci mettiamo al riparo da rischi di ogni genere, anche dal punto di vista economico, in caso di infortuni o malori durante il viaggio.

Prima di sottoscrivere una polizza viaggio è importante controllare le varie clausole e tutte le condizioni previste dal contratto. È importante controllare se sono previsti il ricovero ospedaliero, la terapia intensiva ed altre situazioni di emergenza. Una polizza valida deve coprire tutte le eventualità, compreso il trasporto d’urgenza in ospedale ed il pagamento dei trattamenti necessari.



La polizza danni

Un altro aspetto molto importante per sottoscrivere una copertura assicurativa per riguarda gli eventuali danni a cose o persone che possiamo causare durante un viaggio. Senza un’adeguata copertura assicurativa potremmo trovarci ad affrontare spese esose e problemi con la legge di vario genere. Con la sottoscrizione di una polizza, invece, tutti gli eventuali danni sarebbero coperti dall’assicurazione.