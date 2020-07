Piccoli acquisti con soldi falsi, nel “Napoli group” anche due donne di Campobasso

Settantatre indagati complessivi, 44 dei quali raggiunti da una misura cautelare che non è stata invece applicata ad altri 5. Sono i numeri dell’inchiesta del procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Flavia Felaco e dei carabinieri di Benevento sfociata nell’ordinanza di custodia cautelare, adottata dal gip Gelsomina Palmieri, nei confronti di persone chiamate in causa in Italia e all’estero, a vario titolo, per associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero, e per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ai domiciliari anche due molisane, si tratta di Teresa Del Riccio, 72 anni, di Campobasso e Debora Marchitto, 43 anni, di Ferrazzano.

Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di numerosi beni e società, finalizzato alla confisca, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Sigilli a 50 appartamenti, 8 locali commerciali, 2 terreni, 10 società operanti in vari settori, in particolare nel settore della produzione delle carte da gioco, nel settore immobiliare , delle scommesse e in quello del noleggio delle autovetture nonché nel settore alimentare, 12 veicoli e 1 lussuosa imbarcazione da diporto, nonché 22 conti correnti.