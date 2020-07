Perde il controllo dell’auto e finisce sulla riva del Volturno. Forse un malore

Probabilmente un malore è stata la causa dell’incidente che ha coinvolto un automobilista che ha perso il controllo della propria utilitaria ed è finito fuori strada. Per fortuna la vettura si è arrestata sulla riva del fiume Volturno, in territorio di Monteroduni (provincia di Isernia).

L’uomo per fortuna non è finito in acqua ed è stato prontamente soccorso prima da alcuni passanti che poi hanno telefonato l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nel giro di pochi minuti i pompieri giunti sul posto hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno spostato in un luogo sicuro. Infine il personale sanitario ha trasportato il malcapitato automobilista all’ospedale Veneziale di Isernia dove è stato sottoposto alle cure dei medici. Non sarebbe in pericolo di vita.