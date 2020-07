Parcheggi sul mare: a breve a pagamento fino alle 20 e gratuiti nei festivi

Per oggi, domenica 5 luglio, tutto resterà invariato. Ma già da domenica prossima le cose potrebbero cambiare.

Cambiano le tariffe giornaliere e l’orario del pagamento dei parcheggi sui due lungomare di Termoli. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Termoli guidata dal sindaco Francesco Roberti lo scorso primo luglio, con l’intenzione di venire incontro a cittadini e turisti che dovranno quindi pagare meno per sostare con la propria auto a ridosso delle spiagge.

In particolare è stato deciso che sia sul lungomare Cristoforo Colombo che a Rio vivo si pagherà il parcheggio soltanto dalle 8:30 alle 20 e non più fino a mezzanotte com’era fino a pochi giorni fa su decisione della Giunta Sbrocca. Inoltre chi intende lasciare l’auto in sosta per tutta la giornata a ridosso delle spiagge dovrà pagare soltanto 2 euro, che salgono a 3 per Caravan e mezzi simili. La tariffa minima resta invece quella di 50 centesimi per le auto e di 0,75 per i caravan.

Ma oltre a questo il Comune di Termoli ha scelto di rendere gratuiti gli stalli blu nelle giornate di domenica e in tutti i festivi, da domenica prossima (presumibilmente, e non da oggi 5 luglio) fino al prossimo 30 settembre. La decisione si lega alla chiusura al traffico del centro cittadino nelle serate del venerdì, sabato e domenica, il che porta a una perdita di numerosi stalli blu in centro.

Per questo motivo è stato deciso di modificare alcuni parcheggi che erano gratuiti e che ora diventano a pagamento in viale Trieste (36 stalli) e in Piazza Donatori di Sangue, dove 21 stalli diventeranno a pagamento per tutto l’anno.