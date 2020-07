Sono 255 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, e i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus sono 3, che si aggiungono ai 16 già rilevati, per un totale di 17 persone che hanno contratto il virus nell’ambiente che gravita attorno alla chiesa di Sant’Antonio di Padova che dallo scorso 7 luglio ospita due famiglie venezuelane rientrate dalla Serbia con un canale di volontariato.

Di questi 11 sono persone di nazionalità venezuelana e 6 invece italiani di Campobasso, che hanno contratto il virus stando a contatto con gli ospiti di due appartamenti messi a disposizione dalla Chiesa.

Il focolaio dunque, di importazione nonché unico attualmente attivo sul territorio del Molise, si allarga anche se, fortunatamente, non tanto quanto si poteva temere in un primo momento. I positivi, nessuno dei quali con sintomi e tantomeno bisognoso di ricovero in ospedale, sono parrocchiani e persone che a vario titolo hanno avuto contatti ravvicinati con le due famiglie di nazionalità venezuelana, sulle quali oltre alla indagine sanitaria per rimettere a posto la catena dei contatti c’è anche un accertamento da parte della Prefettura per comprendere se qualcosa non abbia funzionato nel percorso delle segnalazioni e della quarantena.

VIOLATA LA QUARANTENA – In considerazione della normativa che disciplina gli ingressi dai Paesi stranieri e in modo particolare dalle Nazioni non aderenti all’Unione Europea e al di fuori dell’area Schengen sarebbe stato ignorato l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Le famiglie arrivate dalla Serbia e di nazionalità venezuelana non avrebbero rispettato la quarantena di due settimane all’arrivo in Molise, entrando subito in contatto con altre persone. Ma essendo arrivate con un canale di volontariato e senza documenti, la responsabilità potrebbe ora ricadere sugli organizzatori del loro viaggio.

Questo è un punto sul quale si sta cercando di fare luce anche con l’aiuto della parrocchia che ha ospitato e sta ospitando le due famiglie, i cui bambini hanno frequentato in diverse occasioni il campus estivo La Baita, dove fortunatamente -i tamponi ai bambini, agli istruttori e ai loro genitori hanno dato tutti esito negativo ma saranno ripetuti tra qualche giorno per una maggiore garanzia, considerando i tempi di incubazione del virus.

La misura della quarantena era valida anche per chi rientrava dalla Serbia fino allo scorso 15 luglio, quando si poteva fare rientro in Italia dichiarando il domicilio previsto per il rispetto della quarantena obbligatoria.

Le cose sono cambiate soltanto dal 16 luglio scorso, dopo numerosi casi di coronavirus arrivati proprio dalla Serbia e dal Montenegro. Da allora e almeno fino al 31 luglio, a meno che non si tratti di residenti in Italia, gli arrivi dalla Serbia sono vietati.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 21 i casi attualmente positivi (18 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 463 sono i tamponi positivi (381 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 25598 i tamponi eseguiti di cui 23984 negativi. 1151 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 21 i pazienti in isolamento domiciliare (21) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 419 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (347 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 70 soggetti in isolamento e 116 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 17 – ISERNIA 2 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – MACCHIAGODENA 1