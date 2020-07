Metti al sicuro i tuoi risparmi. Fidati di noi. Sei in una botte di ferro. E ancora: cortesia e professionalità. Sempre al tuo fianco. Questi e altri slogan, più o meno, sono l’essenza del marketing di Poste Italiane, che offre fra i suoi numerosi servizi assicurazioni e possibilità di investire risparmi. Peccato che, alla resa dei conti, la disponibilità non sia così scontata come si vorrebbe far credere al cittadino, e la tanto proclamata velocità delle operazioni sia in realtà fantascienza pura. Ne sa qualcosa Simona (nome di fantasia per tutelare la privacy), una donna termolese che da ben sette mesi fa i conti con la totale inefficienza delle Poste per un’operazione semplice e veloce: incassare la polizza assicurativa della mamma, deceduta un anno fa.

Bastano cinque minuti allo sportello per mettere in un fondo vincolato i soldi dei risparmiatori, ma occorrono mesi e mesi per vedere poi quel fondo finalmente sbloccato. “Parliamo di una piccola somma, cinquemila euro” racconta Simona, esasperata e sfinita da una vicenda che si sta rivelando una odissea degno della peggiore burocrazia fatta di cavilli, arzigogoli, richieste, tentativi telefonici a vuoto.

“Mia madre è morta nell’agosto 2019 – continua – e io dovrei incassare il premio del contratto assicurativo fatto con Poste Italiane anni fa, scaduto a dicembre 2019”. Così a gennaio parte la prima raccomandata, con la quale Simona allega tessera sanitaria, carta d’identità e naturalmente il certificato di morte della mamma. Nessuna risposta per due mesi, fino al 17 marzo “quando sono stata costretta a inviare una seconda raccomandata”.

Non è bastato nemmeno questo visto che in pieno lockdown la donna, che ha problemi di salute legati a trattamenti di chemioterapia, è stata costretta a recarsi personalmente alle Poste per l’identificazione. Problema risolto, finalmente?

Macchè, il tempo è passato e la sua richiesta è stata ignorata. “Una odissea, una fatica incredibile – rivela – che ha messo a dura prova il mio autocontrollo”. Il 20 giugno scorso ha dovuto inviare nuovamente la copia del testamento (che peraltro ben poco c’entra con la polizza a vita, “mia madre nel suo lascito non ha nemmeno mai parlato di denaro…”) a un altro ufficio.

“Nell’ultima occasione il direttore della filiale di riferimento mi ha garantito che avrebbe chiamato Poste Vita e mi avrebbe ricontattato, ma è passato quasi un altro mese e finora non ho ricevuto alcuna telefonata. Il mio disappunto è alle stelle, anche perché avevo chiesto da subito di liquidare la somma della polizza sul mio conto corrente postale”.

In pratica una operazione velocissima: basta un semplice giroconto, un paio di click dal pc.

E invece niente. In questa inerzia maturano rabbia, frustrazione, “ma soprattutto – aggiunge Simona – un forte senso di impotenza perché ti senti ignorato, snobbato, preso in giro anche se si tratta di un sacrosanto diritto che non comporta certamente sacrifici lavorativi a nessuno”.

Se fosse successo a una persona meno tenace e meno preparata, per esempio un anziano? Come può un cittadino districarsi fra dichiarazioni notarili, atti testamentari, documenti e richieste via posta e via telefono per ottenere un sacrosanto diritto? Simona, che da sette mesi “combatte”, non è riuscita ancora a risolvere il problema. E dice: “Sono fortunata anche perché in questo momento non ho un grande bisogno di quel denaro. Ma se fosse successo a una persona indigente, magari resa ancora più povera dal calo del redito nell’emergenza Covid, che invece aveva bisogno di quei soldi? “Fidati di noi” continua a ribadire Poste Italiane. “I tuoi risparmi sono in buone mani”. Ma la realtà, evidentemente, non è uno slogan.