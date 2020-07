Il cluster venezuelano

Nuovo tampone su 50 bambini e istruttori del campus. Indagini chiuse, sanzione per violato obbligo di quarantena

In mattinata la Asrem ha sottoposto al secondo tampone una cinquantina tra bambini iscritti al campus e istruttori. In coda anche decine di parrocchiani e persone legate alla chiesta chiamate per lo screening. Qualche genitore protesta: "Hanno mischiato tutti". La Digos ha concluso gli accertamenti sul focolaio di importazione e inviato gli atti in Procura. Ora spetat al magistrato ipotizzare reati. Sicuramente scatterà la sanzione amministrativa per i coniugi venezuelani, da pagare in solido con il sacerdote e il responsabile del movimento neocatecumenale. La causa: mancato rispetto dell'obbligo di registrazione alle autorità sanitarie e di quarantena fiduciaria.