Operai al lavoro questa mattina 30 luglio per rifare le strisce pedonali in diverse zone del centro di Termoli.

In particolare si stanno concentrando all’incrocio – parecchio trafficato – fra Corso Fratelli Brigida e via Roma. Si tratta di una zona caratterizzata da continuo attraversamento di pedoni sia per raggiungere il borgo vecchio che per dirigersi verso il porto.

Le strisce, che erano state rifatte appena l’anno scorso, risultavano ormai scolorite e si era reso necessario un nuovo intervento per migliorare la sicurezza dei pedoni. In queste ore il traffico sta subendo qualche lieve rallentamento per consentire i lavori in sicurezza.