Nonno Ettore è instancabile. Soprattutto agli occhi dei suoi nipoti, ben sei: quattro ormai grandi e due pronipoti. E sarebbe impossibile dire il contrario, visto che al nostro arrivo, lui è pronto per la sua prima intervista e l’accoglienza è a braccia aperte, con gentilezza e semplicità, nella sua casa di campagna a Rio Vivo. Dove la frenesia della città adriatica sembra lontanissima, dove il silenzio regna sovrano, in mezzo ai colori della terra, degli alberi e del cielo che illumina le giornate estive.

Con baffo bianco e il suo cappellino di paglia, uno dei tanti che ha ma che – rivela di fronte ad una cappelliera di modelli più vari – “non colleziono ma me li regalano, e mi piacciono, perciò quando arrivo la mattina ne scelgo uno appeso in casa e me lo metto per ripararmi dal sole”, nonno Ettore è sempre in movimento.

Classe 1935, legato alla famiglia, a sua moglie Franca, a figlie e nipoti, “nonno è sempre disponibile con tutti – aggiunge Franca Lecce, la nipote più grande -. Lui adora il mare, ma non ci va perchè ci abita, dopo essere nato in pieno centro, di fronte alla cattedrale. Ora invece adora stare in campagna”.

La sua villa Franca è un gioiello, un paradiso immerso nel verde che lui ha curato da sempre e che ha curato anche e soprattutto nel periodo di quarantena, quando ha deciso di omaggiare San Pio con una costruzione in pietra che è una piccola opera d’arte, di ingegno, fantasia, lavoro, impegno perchè realizzata tutta a mano, con la tecnica che da muratore conosce da una vita. “Nonno Ettore – aggiunge Franca – adora stare qui, se devi chiedere qualcosa devi venire in campagna e sicuramente lo trovi impegnato in qualche faccenda, o in mezzo all’orto a curare le sue piante, o a sistemare qualcosa in giro per il giardino. Ed è così, a maggio, che ho scoperto cosa aveva realizzato: un piccolo altare, se così si può definire, dedicato a padre Pio, a cui è devoto“.

“Con pazienza e tempo ho cercato le pietre e delle vecchie mattonelle colorate e mi sono messo a costruire – racconta -, è stato il mio modo per trascorrere i giorni in casa, per fortuna ci sono state delle belle giornate e ho potuto lavorare all’aria aperta”. Ma visto che non si ferma mai ha pensato pure di realizzare dei vasi enormi e originalissimi e anche una piccola fontanella, “con impianto idraulico fatto da me, in maniera semplicissima e con un meccanismo che permette all’acqua di circolare, così nulla viene sprecato”.

Ma, soprattutto, nonno Ettore è custode di una storia che per Termoli è storia appunto, tradizione, devozione, cultura, religione. A dieci anni, quando lavorava con suo padre come muratore nella cattedrale, ha ritrovato le ossa di San Timoteo. “Me lo ricordo bene quel giorno – racconta in un misto di termolese e italiano – stavo lavorando in quelle che noi chiamavamo le catacombe e abbiamo trovato una lastra di pietra con una scritta. Mio padre ha chiamato l’allora vescovo Bernacchia che, vedendo la scritta in latino, ha immediatamente bloccato i lavori e convocato le autorità. Le ossa di San Timoteo sono state trovate così, era l’11 maggio del 1945“.

E da allora, ogni 11 maggio, la città termolese omaggia il compatrono. E in questa intervista racconta quel giorno, con uno sguardo alla città di quei tempi, a quella di oggi e alla quarantena del 2020. Un piccolo pezzo di storia condensato in pochi minuti.