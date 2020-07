Situazione Covid in Molise praticamente cristallizzata rispetto a ieri. Da sette giorni ormai il numero di chi ha contratto il virus è fermo a 445. Dei 154 tamponi processati nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi di positività e altrettanto dicasi per le guarigioni. Ricapitolando sono 21 gli attualmente positivi al Sars-Cov-2 e 401 il totale dei pazienti che lo hanno ‘sconfitto’.

In Italia oggi i casi sono aumentati di 201 unità e i morti sono stati 30. Un dato lievemente peggiore rispetto a quello dei giorni scorsi.

Il direttore generale dell’Asrem, intervistato proprio oggi a Campobasso, ha fatto il punto sulla situazione dei test sierologici. All’attività di screening dell’azienda sanitaria regionale si è andata a sommare quella dell’indagine Istat, i cui risultati però non sono ancora noti perché l’attività (complessa come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa) non è ancora terminata. “La nostra attività sierologica sta proseguendo, ed è stata importante soprattutto ai fini del tracciamento di chi è rientrato dalle altre regioni”. I tamponi? Anche quelli si continueranno a fare nonostante il calo progressivo di infezioni, in Molise come nel resto della Penisola. “Al momento siamo molto impegnati soprattutto sul fronte delle riaperture e dunque con la ripresa dell’erogazione di prestazioni che nelle fasi precedenti l’Asrem non ha potuto erogare”.

Sull’ospedale Covid il clima è, a detta di Oreste Florenzano, di “serena attesa”. Non si ha contezza di quando il Ministero della Salute si esprimerà sul progetto da finanziare, che come noto sarà il Cardarelli di Campobasso o il Vietri di Larino. “Speriamo ci diano una risposta il prima possibile, perché questo tempo di attesa è tempo sottratto a quel che dovremo fare. Io eseguirò quello che decideranno a Roma”.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 21 i casi attualmente positivi (18 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 22167 i tamponi eseguiti di cui 20627 negativi. 1095 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 21 i pazienti in isolamento domiciliare (21) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 401 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (330 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 29 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 10 – ISERNIA 2 – TERMOLI 1 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1