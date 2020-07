Navetta estiva Montenero-Costa Verde: orari, costi e percorso

È attiva da oggi la navetta estiva che collega Montenero alla Costa Verde. Il servizio di trasporto urbano avrà la durata di due mesi, dal 1 luglio al 31 agosto.

Assicurate quattro corse giornaliere andata e ritorno. Partenze da Montenero di Bisaccia (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto) alle 8,30, 12, 14,45 e 18,15.

Dalla Costa Verde (centro commerciale) l’autobus partirà alle 9, 12,30, 15,30 e 19. Il servizio sarà valido tutti i giorni, ma non le domeniche. La singola corsa avrà il prezzo di 1 euro, mentre per andata e ritorno si paga 1 euro e 50 centesimi. Sarà inoltre possibile fare degli abbonamenti mensili. Il costo sarà di 15 euro per i bambini da 0 a 14 anni, di 33 euro per le persone da 15 a 65 anni e di 22 euro per gli over 65.

Questo il percorso che la Navetta effettuerà: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, statale 157, Querce Grosse, Litoranea SS Adriatica, Porto turistico Marina Sveva, centro commerciale Costa Verde.