Muore a 57 anni con un colpo di fucile, choc e dolore a Riccia. Indagini sulla tragedia

Probabilmente si sono accorte di quello che era accaduto l’anziana madre e la sorella che abitavano con lui. E’ morto questa mattina – 30 luglio – a 57 anni un uomo che viveva a Riccia. Un colpo di fucile, arma che possedeva perchè gli piaceva andare a caccia nelle campagne, poi il decesso. Le ferite provocate dal proiettile sono state gravissime: il pronto intervento del personale sanitario del 118 è riuscito a strapparlo alla morte.

Se si sia trattato di una drammatica fatalità o di un gesto premeditato, saranno i carabinieri a chiarirlo. I militari della locale stazione stanno svolgendo gli accertamenti per delineare il quadro, sembra che abbiano raccolto anche le prime testimonianze. Tuttavia, per ora sulla vicenda non trapela nulla: tra gli investigatori c’è il massimo riserbo sull’accaduto, anche se in paese c’è chi dà un spiegazione al tragico episodio: sembra che il 57enne, tornato a Riccia dopo aver vissuto e lavorato per un periodo all’estero, stesse lottando da tempo contro un male incurabile che lo aveva distrutto anche psicologicamente. Nessuno però poteva prevedere la sua morte oggi, in una calda giornata di fine luglio.

Attorno alla mamma e alla sorella si è stretta l’intera comunità di Riccia, che sta vivendo ore di sconforto e tristezza.

Com’era normale infatti la notizia si è diffusa rapidamente in paese, provocando sgomento in tutti coloro che conoscevano e apprezzavano quell’uomo che non aveva avuto una vita facile e che si era dovuto guadagnare tutto con la fatica e il sudore della fronte.