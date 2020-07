Motociclista 53enne di Santa Croce muore in Abruzzo

Un 53enne di Santa Croce di Magliano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 11 luglio, in Abruzzo. L’uomo stava facendo una escursione in compagnia di altri centauri appassionati come lui quando è accaduto l’irreparabile. Era in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki Ninja, quando per cause al vaglio ha perso il controllo finendo sull’asfalto. Quando sono arrivati i soccorsi, all’altezza della strada per San Valentino, vicino Popoli, non c’era più nulla da fare. Cause e dinamica sono in corso di accertamento. Una tragedia che si aggiunge a quella accaduta lungo la Bifernina nel pomeriggio odierno, quando ha perso la vita una donna seduta dietro una motocicletta guidata dal marito che ha bruscamente impattato contro un’