MARTEDI’ 28 Una giornata tipicamente estiva con cielo limpido e terso su tutta la regione: il caldo farà la sua parte con punte vicine ai 35 gradi nei valori massimi. Tutto merito dell’alta pressione di matrice sub tropicale che si è impadronita dell’Italia e del Molise portando in alto la colonnina di mercurio. La bolla di caldo africano che avvolge la regione non dovrebbe lasciarci tanto presto: la calura ci sarà per tutta la settimana e anche il mare sarà calmo.

MERCOLEDI’ 29 Continuano a salire le temperature anche oggi quando si arriverà attorno ai 37 gradi in basso Molise e avremo fino a 35 gradi in montagna, da Frosolone ad Agnone. L’anticiclone africano che ha portato aria rovente direttamente dal deserto del Sahara, non presenta alcuna lacuna neppure oggi: zero nubi e cielo limpido ovunque, dunque, anche se qualche sorpresa potrebbe arrivare nelle prossime ore.

GIOVEDI’ 30 Caldo intenso ma anche qualche temporale in alto Molise, a Capracotta, dove secondo gli esperti del meteo potrebbe scatenarsi un temporale di moderata intensità nelle prime ore del pomeriggio. Sul resto della regione tempo belle e qualche sottile velatura di passaggio.