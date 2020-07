Molise da 14 giorni senza nuove diagnosi di Covid. Prosegue il trend positivo

Prosegue il trend positivo: anche oggi 9 luglio, per il quattordicesimo giorno consecutivo, non si registrano nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 in Molise. Non ci sono neanche guariti, però, e pertanto la situazione è identica a come l’avevamo ‘lasciata’ 24 ore fa, a fronte di altri 144 tamponi processati (che complessivamente hanno superato le 23mila unità).

E proprio relativamente ai tamponi, il monitoraggio (periodo 25 giugno-7 luglio) indipendente della Fondazione Gimbe, i cui risultati sono apparsi oggi sul Corriere della Sera, cita la nostra regione tra le ‘virtuose’ quanto a numero di test ogni 100mila abitanti. “Rispetto alla media nazionale (475), svetta la Provincia Autonoma di Trento (986), seguita da Emilia-Romagna (724), Molise (715)”.

Restano 15 gli attualmente positivi in regione, distribuiti (come residenze) in soli 8 comuni molisani. L’ospedale Cardarelli del capoluogo è da diversi giorni ‘libero’ da pazienti Covid.

Oggi in Italia le nuove diagnosi sono state 229 (più di ieri che si erano fermate a 193) e i deceduti con Covid-19 sono stati 12. Questa che segue invece la situazione molisana nel dettaglio.

Questo il bollettino dell’Asrem del 9 luglio:

– 15 i casi attualmente positivi (142nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 23177 i tamponi eseguiti di cui 21614 negativi. 1118 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 16 i pazienti in isolamento domiciliare (15) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 406 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (335 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 15 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 8 – ISERNIA 2 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – MACCHIAGODENA 1