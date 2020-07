Sono partiti ieri pomeriggio con una lunga carovana di pullman dalla Sicilia diretti in tre centri di accoglienza del Molise, dove troveranno posto temporaneamente nell’ambito della emergenza nazionale degli sbarchi. Sono 171 i migranti prevalentemente di nazionalità tunisina, e nordafricana in generale, in arrivo presso le strutture di Campomarino, Campolieto e Isernia.

Nella mattina di oggi venerdì 31 luglio gli autobus sono arrivati a Campobasso dove gli stranieri saranno smistati diretti in luoghi diversi. Imponente il servizio d’ordine per il loro arrivo, con pattuglie di Polizia, Finanza e Carabinieri ad attenderli. Dopo un tira e molla con il Governo, il loro numero si è fermato a 171 persone. Una ottantina andrà allo Sweet Dream di Campomarino, che già in passato ha accolto altri migranti.

Qui il sindaco Pier Donato Silvestri è estremamente critico sul loro arrivo e ha già annunciato che si rivolgerà alla giustizia amministrativa del TAR per l’evidente penalizzazione della comunità in piena stagione turistica. “Non possiamo accettare le disposizioni che arrivano dall’alto. Il danno di immagine è troppo forte per la comunità di Campomarino e la nostra meta turistica. Invitiamo le autorità a rivedere la ripartizione”.

Critico anche il governatore Donato Toma che alla fine si è dovuto adeguare a una decisione che coinvolge l’intero territorio nazionale nell’ambito delle disposizioni per l’accoglienza già scattate con apposito protocollo negli anni precedenti. E quello di questi giorni viene definito come un vero e proprio “contesto senza precedenti”, così il Viminale.

A rendere particolarmente complessa la gestione dei flussi migratori l’emergenza Covid-19. Infatti in questo caso uno dei timori principali riguarda la possibilità che gli ospiti delle strutture possano avere il coronavirus e favorire il contagio sul territorio. Una ipotesi che la Prefettura smentisce seccamente, come riportato ieri da Primonumero.it.

“Tutti i migranti sono già stati sottoposti a tampone e sono negativi. Il tampone verrà ripetuto tramite Asrem nei prossimi giorni”. Al momento gli autobus sono in viaggio per le destinazioni della provincia di Campobasso e Isernia.