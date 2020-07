Medico a 23 anni! Congratulazioni Antonio, dottore da 110 e lode!

Oggi 14 Luglio 2020, un giorno indelebile per il giovane termolese Antonio Perfetto, laureatosi alla facoltà di Medicina e chirurgia di Padova a soli 23 anni e con il massimo dei voti. Ragazzo estremamente dedito allo studio, dotato di una grande forza di volontà, ha dimostrato che non esistono ostacoli se con caparbietà si inseguono i propri sogni. Approfittano di questo momento gli amici, per esprimere tutto il loro affetto, sicuri che con la stessa dedizione, si occuperà d’ora in poi anche dei suoi pazienti.

Congratulazioni Antonio